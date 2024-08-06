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На трассе Тюмень - Боровский - Богандинский изменят ограничение скорости

Общество, 19:29 06 августа 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

На участке автомобильной дороги Тюмень - Боровский - Богандинский между ул. Пермякова и Теплотехников изменят ограничение максимальной скорости с 7 августа. Она составит 90 км/ч, сообщает ГУС Тюменской области.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения установлены соответствующие дорожные знаки, информирующие об изменении скоростного режима. Автолюбителей просят обращать внимание на знаки и соблюдать установленные правила, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге.

Повышение средней скорости согласовано с Госавтоинспекцией региона. Пересмотреть скоростной режим удалось благодаря снижению числа ДТП на данном участке автодороги.

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