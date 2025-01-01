Мобильные гериатрические бригады сформируют в Тюменской области в 2025 году

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Мобильные гериатрические бригады, которые будут выезжать к пожилым людям, сформируют в Тюменской области в 2025 году. Пристальное внимание уделят одиноким старикам, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Он напомнил, что с 2025 года в стране стартовал новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Один из его приоритетов – повышение качества жизни граждан.

"Сегодня в регионе доля граждан старше 60 лет составляет порядка 22% от общего числа населения, по прогнозу, к 2036 году их число вырастет. Поэтому необходимо усиливать работу здравоохранения в этом направлении. Каждый год мы увеличиваем число операций по возрастным заболеваниям, к примеру, для лечения катаракты. А операции по протезированию суставов проводятся уже в пяти медицинских учреждениях региона, в том числе в Тобольске и Ишиме", - отметил глава региона.

Александр Моор добавил, что вопросы оказания медицинской помощи землякам пожилого возраста обсудили на заседании президиума правительства Тюменской области.