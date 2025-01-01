600 тысяч рублей похитили у жительницы Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 600 тыс. рублей лишилась жительница Увата, ставшая жертвой мошенников при продаже недвижимости, сообщает УМВД по Тюменской области.

Установлено, что женщина 1986 года рождения решила продать принадлежащий ей дом. Воспользовавшись сайтом частных объявлений, она разместила информацию о продаже.

Уже через несколько часов ей позвонил неизвестный и сообщил, что желает приобрести дом, а чтобы продавец не передумала, перечислит на её счет задаток. После этого собеседник попросил потерпевшую продиктовать номер её банковской карты, на что она ответила отказом и попросила совершить перевод по номеру телефона.

Тогда "покупатель" сказал, что уже совершил перевод и ему необходимо убедиться, что деньги пришли, для этого потерпевшей необходимо при видеозвонке включить демонстрацию экрана.

Женщина выполнила просьбу и сообщила, что никаких денег ей не поступало. Также она заметила, что ей пришло смс с кодом для входа в личный кабинет банка, а следом за ним - уведомления о снятии средств. Мошенники также успели оформить на её имя кредитное обязательство, но снять денежные средства им не удалось.

Потерпевшая немедленно заблокировала свою карту и счета, после чего обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".