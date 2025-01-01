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Тюменские поисковики обнаружили данные фронтовика из Узбекской ССР

Общество, 18:18 20 января 2025

vk.com/tyumenpoisk | Фото: vk.com/tyumenpoisk

Данные об участнике Великой Отечественной войны Байбуле Рахметове из Узбекской ССР обнаружили поисковые отряды Тюмени и Пскова в блиндаже Псковской области. Всего им удалось поднять останки 10 воинов.

"Несмотря на снег, твердую почву, постоянно подступающую воду и глину, поисковикам удалось поднять останки десяти военнослужащих Красной армии, обнаружить их личные вещи, среди которых - ложка с инициалами, и медаль "За отвагу", - уточнили тюменские поисковики.

Данные о Байбуле Рахметове: родился в городе Кзыл-Орда Казахстана в 1917 г., призывался из Чирчикского горвоенкомата Ташкентской области. Воинское звание, должность: старший сержант, наводчик орудия батареи 45 мм пушек. Место службы: 1101 стрелковый полк 326 стрелковой дивизии.

Родных фронтовика просят откликнуться. Писать можно поисковым отрядам "Феникс" и "Обелиск", в сообщество проекта "Экипаж".

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# Великая Отечественная война , поисковики

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