В Тюменской области дали старт Народной премии для предпринимателей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старт Народной премии для предпринимателей Тюменской области дали в мультицентре "Контора пароходства" 20 января. Во второй раз она объединит жителей региона, бизнес и власть.

"Участниками этой премии должны стать люди, у которых сердце направлено на то, чтобы сделать что-то для общества. Человек может видеть в своем бизнесе какую-то миссию, может привнести что-то в свой город, научить чему-то людей. Именно настоящие герои делают жизнь каждого города, региона богаче и лучше", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Сотни тысяч жителей региона объединила Народная премия в 2024 г. Тюменцы узнают о действующих предпринимателях, их познакомят со звездными героями. Чаще всего это люди, которые прошли через определенные трудности на пути к своей цели, мечте.

По мнению директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирины Широковой, данная награда имеет большой социальный эффект.

"Героями премии становятся люди, которые делают добрые дела, поступки или преодолевают какие-то трудности, несут добро другим людям. Такие истории сильно заряжают. Эти люди объединяют вокруг себя других людей, и добра становится в нашей жизни больше. Поэтому этот проект значим и важен", - считает Ирина Широкова.

Организаторы премии - сетевое издание 72.ру отмечают, что тюменцы активно предлагают свои любимые рестораны, сыроварни, клиники, производственные компании для получения награды. Прием заявок продлится до 18 февраля. Из сотни кандидатов эксперты выберут по десять человек в каждой категории до 20 марта.

"Тюменцы отдают свои голоса за бизнес, который делает наш регион лучше. Сегодня можно уже предложить номинантов, сначала будут номинации, затем голосование. Тюменцы невероятно активны, они аргументированно отстаивают своих кандидатов. Мы объединяемся, чтобы поговорить о хорошем, подсвечиваем это", - подчеркнула главный редактор сетевого издания 72.ру Елена Познахарева.

Имена обладателей Народной премии Тюменской области назовут в ДК "Нефтяник" 21 марта, мероприятие проведут Андрей Малахов и Наталья Медведева.

Анжела Лебедева