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Участникам форума "Таврида" расскажут об опыте молодежного театра Тюменской области

Общество, 19:21 08 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об опыте молодежного театра Тюменской области расскажут участникам форума “Таврида”. Арт-школа иммерсивного театра пройдет в рамках арт-кластера с 12 по 18 августа, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменскую область представят исполняющая обязанности руководителя МТЦ "Космос" Ирина Вадачкория и менеджер проектов центра, режиссер Аэлита Садретдинова.

Ирина прочитает две лекции по теории иммерсивного театра. Аэлита покажет спектакль "Аэлита. Инвентаризация", прочитает лекцию и перфолекцию про автофикшн.

Арт-школа — это один из заездов "Тавриды", который пройдет в городе Судак. Участники создадут и представят десять концепций иммерсивных спектаклей, а три лучших из них будут до конца года воплощены на площадке академии "Меганом".

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# МТЦ Космос , театры

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