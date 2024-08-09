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500 тысяч раз позвонили тюменцы по вопросам записи к врачу по номеру 122

Общество, 15:46 09 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

500 тыс. звонков по вопросам записи к врачу поступило в тюменскую службу 122 в 2024 году. Половина обращений обработано с применением технологий искусственного интеллекта, остальные — операторами, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

К голосовому помощнику можно обратиться круглосуточно по поводу оформления записи на первичный прием к врачу, отмены записи, а также он сообщает справочную информацию о поликлинике.

Оператор работает ежедневно с 7 часов 30 минут до 20 часов. Он оформляет вызов неотложной помощи во все поликлиники Тюмени и Тюменской области, уточняет номер кабинета, где будет происходить прием врача, номер терапевтического участка при наличии информации в медицинской системе), соединяет с регистратурой поликлиники, если вопрос находится во врачебной компетенции. Кроме этого, тюменцам могут отменить и перенести запись, оформить обращение в поликлинику при отсутствии записи к специалистам и многое другое.

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# врачи , система 122

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