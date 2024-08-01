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Инвестиционный тур в Ишим и Ишимский район проведут для предпринимателей в сентябре

Экономика, 14:59 13 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В инвестиционный тур по Ишиму и Ишимскому району отправятся предприниматели региона в сентябре. Об этом сообщила президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева на встрече "Диалог власти и бизнеса" в Тюменском технопарке 13 августа.

"Второй тур состоится в конце сентября в Ишим и Ишимский район. Сбербанк дал аналитику по ним, и мы ею поделимся. Предлагаю провести знакомство с этим замечательным городом и своими глазами увидеть то, что можно здесь сделать", - уточнила Ольга Езикеева.

Она также рассказала, что в сентябре Торгово-промышленная палата начинает ряд новых проектов. В том числе школу экспертов и продвижение компаний через разного рода мероприятия, презентации, выступления представителей на конференциях, семинарах, форумах.

Президент региональной ТПП отметила, что в первом инвестиционном туре участвовали 35 предпринимателей из Тюмени, Заводоуковска и Ялуторовска: "Мы знакомимся с малым бизнесом территорий и ищем инвестиционные возможности".

Проект реализуется ТПП Тюменской области совместно с Инвестиционным агентством и деловым сообществом региона.

Оксана Корнеенкова

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# инвестиции , предприниматели , Торгово-промышленная палата

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