Площадь Почета в Тобольске станет обязательным объектом для экскурсий школьников и студентов

| Фото: пресс-служба СИБУРа | Фото: пресс-служба СИБУРа

Площадь почетных граждан Тобольска и Тобольского района, открытая в Тобольске в рамках празднования 80-летия Тюменской области, станет обязательным объектом для экскурсий школьников и студентов в рамках уроков по краеведению. Об этом заявил глава города Петр Вагин на церемонии открытия этого знакового места.

Площадь почетных граждан Тобольска и Тобольского района расположилась в центре города у здания городской думы и стала продолжением Площади Памяти.

Всего в списке почетных и заслуженных граждан сегодня – более 90 человек. Среди них – заслуженные ученые, врачи, строители, учителя, религиозные деятели и другие известные тоболяки. Здесь также можно увидеть имена людей, которые внесли значительный вклад в развитие тобольской нефтехимии: Владимир Анохин, Николай Страшевский, Леонид Жернаков, Владимир Юдин, Владимир Дзираев и других. Резерв для размещения новых барельефов и табличек забронирован на 50 лет.

"Идея создания Площади Почета принадлежит активным жителям города Тобольска, - сообщил глава города Петр Вагин. - Я благодарю компанию СИБУР и лично ее руководителей за то, что инициатива горожан была поддержана. Символично, что объект появился в Тобольске в год Менделеева и год 50-летия тобольской нефтехимии".

| Фото: пресс-служба СИБУРа | Фото: пресс-служба СИБУРа

Генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Андрей Кугаевский уверен, что площадь станет любимым местом для посещения горожан и будет включена во все путеводители и маршруты для гостей.

"Компания СИБУР была рада поддержать инициативу создания Площади почета. Она объединяет все сферы жизни Тобольска – науку, здравоохранения, искусство, и конечно, нефтехимию", - отметил он.

Автор проекта – российский художник-концептуалист Сергей Титлинов. Тоболяки знают его творчество благодаря мемориалу "Тоболяков бессмертный полк" и скульптуре, посвященной основателю Тобольска Даниле Чулкову.