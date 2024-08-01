Более трех тысяч пациентов осмотрели тюменские врачи в Краснодоне за 16 дней

| Фото: из Telegram-канала администрации Краснодонского муниципального округа | Фото: из Telegram-канала администрации Краснодонского муниципального округа

Более трех тысяч пациентов осмотрели тюменские врачи в Краснодоне за последние 16 дней. Хирурги выполнили 52 операции, сообщает администрация муниципального округа.

"Выражаем глубокую признательность тюменским коллегам за безупречный профессионализм и ответственность, с которыми они относятся к своей работе",- отметила главный врач Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы Наталья Назаренко.

В детском отделении городской больницы работает тюменский врач-педиатр Лилия Тимергалеева. Для неё это уже вторая командировка в подшефный регион.

"В последний раз я была здесь год назад. И за этот год город очень изменился. Инфраструктура изменилась. Тюменская область отремонтировала детскую и взрослую больницы. И медицинские услуги тут улучшились. Это и новые специалисты, и оборудование, что позволяет своевременно и достоверно устанавливать диагнозы. И очень помогает в правильном назначении лечения", - подчеркнула доктор.

Отметим, что профилактические осмотры, перевязку и оперативные вмешательства врачи из шефа-региона проводят в рамках соглашения, которое подписано между правительством Тюменской области и администрацией Краснодонского муниципального округа в 2022 году.