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Истории жителей Тюмени, Ялуторовска и Заводоуковска легли в основу аудио променада

Общество, 19:25 14 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три истории жителей Тюменской области легли в основу аудио променада "Здесь мы встретились" к 80-летию региона в МТЦ "Космос" 14 августа. Всего более 20 рассказов изучили авторы проекта.

Менеджер театральных проектов МТЦ "Космос" Алена Кузлекова рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что в праздничную театральную прогулку попали те истории, которые легко инсценировать.

"Мы погрузимся в историю, участники познакомятся с героем, услышат о местах, где это происходило. После, по их мотивам, будем делать театральный этюд. Проект "Здесь мы встретились" про то, что все мы здесь, в Тюменской области, встретились. В аудио променад включили разные встречи: забавная, любовная, около любовная", - пояснила Алена Кузлекова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Первая история, которую прослушали участники променада, связана с Василием из Заводоуковска. В один жаркий летний день они с друзьями катались на самокатах по Цветному бульвару в Тюмени. Один из пируэтов молодого человека закончился столкновением с бабушкой, вернее с ее яблоками. Режиссер Николай Яскевич организовал постановку, где роль сварливой старушки сыграла корреспондент "Тюменской линии".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Вторая история связана с Аней и Дмитрием из Тюмени. Они встретились в Заречном парке, влюбились. Узнав о том, что общественное пространство решено реконструировать, призвали друзей, организовали митинг, отстояли парк.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Ананасы зимой – что может быть романтичней, вспомнил второкурсник Ялуторовского медколледжа Кирилл. Он поделился с авторами проекта своей любовной историей. В ней настоящая драматургия с разбитым сердцем и обмороженными пальцами ног.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Каждый театральный эскиз снабдили реквизитом. По итогам пробного показа авторы примут решение о будущем аудио прогулки. Возможно, в нее войдут новые герои и истории.

Менеджер театральных проектов Алена Кузлекова родилась в Ханты-Мансийке, училась в Тобольске. В "Космосе" работает около двух лет.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мне живется в Тюменской области замечательно. С каждым новым проектом я подтверждаю эту мысль в своей голове: очень хорошо, что я оказалась в этом городе. У меня здесь больше возможностей, чем в других городах, судя по общению с людьми из других мест. У нас здесь хорошо, много ресурсов для самореализации", - подчеркнула Алена.

Анжела Лебедева

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# МТЦ Космос , театр , юбилей области

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