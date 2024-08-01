Истории жителей Тюмени, Ялуторовска и Заводоуковска легли в основу аудио променада

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три истории жителей Тюменской области легли в основу аудио променада "Здесь мы встретились" к 80-летию региона в МТЦ "Космос" 14 августа. Всего более 20 рассказов изучили авторы проекта.

Менеджер театральных проектов МТЦ "Космос" Алена Кузлекова рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что в праздничную театральную прогулку попали те истории, которые легко инсценировать.

"Мы погрузимся в историю, участники познакомятся с героем, услышат о местах, где это происходило. После, по их мотивам, будем делать театральный этюд. Проект "Здесь мы встретились" про то, что все мы здесь, в Тюменской области, встретились. В аудио променад включили разные встречи: забавная, любовная, около любовная", - пояснила Алена Кузлекова.

Первая история, которую прослушали участники променада, связана с Василием из Заводоуковска. В один жаркий летний день они с друзьями катались на самокатах по Цветному бульвару в Тюмени. Один из пируэтов молодого человека закончился столкновением с бабушкой, вернее с ее яблоками. Режиссер Николай Яскевич организовал постановку, где роль сварливой старушки сыграла корреспондент "Тюменской линии".

Вторая история связана с Аней и Дмитрием из Тюмени. Они встретились в Заречном парке, влюбились. Узнав о том, что общественное пространство решено реконструировать, призвали друзей, организовали митинг, отстояли парк.

Ананасы зимой – что может быть романтичней, вспомнил второкурсник Ялуторовского медколледжа Кирилл. Он поделился с авторами проекта своей любовной историей. В ней настоящая драматургия с разбитым сердцем и обмороженными пальцами ног.

Каждый театральный эскиз снабдили реквизитом. По итогам пробного показа авторы примут решение о будущем аудио прогулки. Возможно, в нее войдут новые герои и истории.

Менеджер театральных проектов Алена Кузлекова родилась в Ханты-Мансийке, училась в Тобольске. В "Космосе" работает около двух лет.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мне живется в Тюменской области замечательно. С каждым новым проектом я подтверждаю эту мысль в своей голове: очень хорошо, что я оказалась в этом городе. У меня здесь больше возможностей, чем в других городах, судя по общению с людьми из других мест. У нас здесь хорошо, много ресурсов для самореализации", - подчеркнула Алена.

Анжела Лебедева