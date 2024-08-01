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Тюменцев приглашают на лекцию об экологическом образе жизни

Общество, 17:45 19 августа 2024

ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

Интерактивная лекция по экологическому образу жизни состоится в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюмени (ул. Водопроводная, 36/3) 20 августа. Начало в 13 часов.

Гостей ждёт также мастер-класс на тему "Экология в действии: сортировка мусора и устойчивое потребление".

Депутат Тюменской городской думы Георгий Муратов расскажет о важности соблюдения экологического законодательства на предприятиях и природосберегающих технологиях.

Первый заместитель гендиректора ООО "Тюменское экологическое объединение" Светлана Петренко поделится способами сортировки отходов.

Кроме того, участники встречи смогут принести с собой ПЭТ-бутылки и крышки от них, пластиковые отходы передадут в пункт сортировки и переработки.

Возрастное ограничение: 6 +

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