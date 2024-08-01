Департамент экономики администрации Тюмени возглавила Мария Туганова

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Директором департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени с 19 августа назначена Мария Туганова.

Об этом глава города написал в Telegram-канале Максим Афанасьев. О кадровых изменениях он объявил на заседании коллегии.

Общий стаж работы Марии Тугановой составляет более 18 лет. Она окончила Тюменский государственный университет

С 2006 года работала в администрации Тюмени, занимая должности в департаментах имущественных отношений, дорожной инфраструктуры и транспорта, в управлении муниципальных закупок, в управе Ленинского административного округа. Везде она проявила себя как отличный специалист, пишет Максим Афанасьев.

Ранее занимавший должность директора департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Виктор Владимирович Гамузов ушел в отставку.