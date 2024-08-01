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Дублёры ФК "Тюмень" сыграли вничью с "Шахтёром" из Коркино

Спорт, 16:23 20 августа 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Вничью со счётом 0:0 завершилась выездная встреча дублёров футбольного клуба "Тюмень" с коркинским "Шахтёром".

Тюменцы больше владели мячом, были быстрее, но никак не могли нанести разящий удар - едва не забил 16-летний Рамазан Бидаев.

Добавим, что второй тайм команды провели в формате 10х10. В перерыве судья удалил после второго предупреждения за неспортивное поведение защитника гостей Марка Ашурбекова.

"Тюмень-2" осталась на восьмом месте, у неё 19 очков. Первую тройку составляют "Металлург-Магнитогорск", "Ильпар" и "Металлург".

Следующий матч тюменцы проведут 24 августа дома с командой "Амкар-Пермь-2", занимающей пятое место. Начало — в 13 часов.

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