В Тюмени фронтовика поздравили со 100-летием

Участник Великой Отечественной войны из Тюмени Александр Степанович Жемчугов сегодня отмечает 100-летие. Фронтовика с юбилеем поздравили тюменские юнармейцы, представители общественных организаций, творческие коллективы.

Курсанты ТВВИКУ прошли торжественным маршем под композицию "День Победы", которую исполнил оркестр военного училища, сообщает инфомационный центр правительства Тюменской области.

Александр Степанович родился 20 августа 1924 года в д. Черемиска Свердловской области. До войны он работал на механическом заводе.

В августе 1942 года ушел добровольцем на фронт, был направлен сначала в школу сержантов в Ирбит, а затем в 39-ю армию. Сражался на 3-м Белорусском фронте, форсировал Западную Двину, принимал участие в сражениях на территории Белоруссии и Литвы, участвовал в освобождении Смоленска и Витебска. Трижды был ранен.

В 1945 году был тяжело ранен, направлен на лечение в госпиталь Ижевска. Там и встретил День Победы.

Александр Степанович Жемчугов награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью "За отвагу", медалью Жукова, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и множеством других.

После войны трудился на заводе по производству никеля, заводе по выпуску металла, Тюменском аккумуляторном заводе. Сегодня о его здоровье заботятся дочери, внук и внучка и два правнука.