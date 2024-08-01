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13 ПВР Тюменской области готовы принять курян

Общество, 21:51 20 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жителей Курской области готовы принять в 13 пунктах временного размещения Тюменской области, передает информационный центр правительства региона.

"Организованные группы эвакуированных жителей Курской области пока не прибывают", - уточнется в сообщении.

По данным на 20 августа, в одном из ПВР Тюменской области проживает 1 человек, который приехал в Тюменскую область самостоятельно. Ему оказывают необходимое содействие и помощь.

"Тюменская область полностью готова принять людей. 13 ПВР в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Тюменском районе и Заводоуковском городском округе рассчитаны на почти 600 человек", - рассказали в департаменте социального развития региона.

Напомним, ранее полпред президента в УФО Владимир Якушев поручил подготовить ПВР для жителей Курской области.

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# Владимир Якушев , пункты временного размещения , социальная поддержка

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