Владимир Якушев поручил подготовить ПВР для жителей Курской области

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Жителей Курской области, которые вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения украинских боевиков, примут регионы Уральского федерального округа. Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев поручил подготовить пункты для их временного размещения.

"В регионы уже прибыло несколько семей, которые покинули свои дома из-за агрессии со стороны противника. Мы должны быть готовы к приему людей, а главное обеспечить их должным вниманием и всесторонней помощью", - сообщил Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов УФО.

На данный момент в пунктах временного размещения Свердловской и Тюменской областей находятся четыре человека из Курской области. В ближайшие дни на Южный Урал приедет семья из Белгородской области, сообщает пресс-служба полпредства.