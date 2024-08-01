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Владимир Якушев поручил подготовить ПВР для жителей Курской области

Общество, 16:34 20 августа 2024

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Жителей Курской области, которые вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения украинских боевиков, примут регионы Уральского федерального округа. Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев поручил подготовить пункты для их временного размещения.

"В регионы уже прибыло несколько семей, которые покинули свои дома из-за агрессии со стороны противника. Мы должны быть готовы к приему людей, а главное обеспечить их должным вниманием и всесторонней помощью", - сообщил Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов УФО.

На данный момент в пунктах временного размещения Свердловской и Тюменской областей находятся четыре человека из Курской области. В ближайшие дни на Южный Урал приедет семья из Белгородской области, сообщает пресс-служба полпредства.

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# Владимир Якушев , пункты временного размещения

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