Житель Вагайского района зарубил мужа своей сестры

28-летний житель Вагайского района убил мужа своей сестры, зарубив топором. Об этом сообщает региональное управление СКР России.

По версии следствия, вечером 18 августа 2024 года обвиняемый, находясь в одном из домов, расположенных в д. Лаймы Вагайского района Тюменской области, в результате возникших личных неприязненных отношений, вызванных конфликтом между ним и мужем сестры, взял топор и нанес последнему не менее двух ударов в область шеи. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

В ближайшее время следователь СКР намерен выступить перед судом с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.