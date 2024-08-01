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Житель Вагайского района зарубил мужа своей сестры

Происшествия, 22:20 20 августа 2024

28-летний житель Вагайского района убил мужа своей сестры, зарубив топором. Об этом сообщает региональное управление СКР России.

По версии следствия, вечером 18 августа 2024 года обвиняемый, находясь в одном из домов, расположенных в д. Лаймы Вагайского района Тюменской области, в результате возникших личных неприязненных отношений, вызванных конфликтом между ним и мужем сестры, взял топор и нанес последнему не менее двух ударов в область шеи. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

В ближайшее время следователь СКР намерен выступить перед судом с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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# следственный комитет , убийство

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