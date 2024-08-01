Более 259 тысяч свежих цветов ввезли в Тюменскую область из Казахстана с начала года

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более 259 тыс. свежих цветов ввезли в Тюменскую область из Казахстана с начала года. Это первые партии подобной продукции – ранее импорта цветов из сопредельного государства не было, сообщает региональный Россельхознадзор.

В последней партии предприниматели получили из Казахстана 51 тыс. 205 срезов цветов. В том числе розы, гвоздики, гипсофиллы. На все растения были оформлены фитосанитарные сертификаты. Нарушений при проверке инспекторы Россельхознадзора не обнаружили.