  • 21 августа 202421.08.2024среда
  • USD90,6944
    EUR100,2040
  • В Тюмени 12..14 С 0 м/с ветер юго-западный

Более 259 тысяч свежих цветов ввезли в Тюменскую область из Казахстана с начала года

Экономика, 20:47 20 августа 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более 259 тыс. свежих цветов ввезли в Тюменскую область из Казахстана с начала года. Это первые партии подобной продукции – ранее импорта цветов из сопредельного государства не было, сообщает региональный Россельхознадзор.

В последней партии предприниматели получили из Казахстана 51 тыс. 205 срезов цветов. В том числе розы, гвоздики, гипсофиллы. На все растения были оформлены фитосанитарные сертификаты. Нарушений при проверке инспекторы Россельхознадзора не обнаружили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# импорт , Казахстан , Россельхознадзор , цветы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 20.08.2024Более 259 тысяч свежих цветов ввезли в Тюменскую область из Казахстана с начала года
19:49 20.08.2024В котельных Абатского района установили пять новых котлов
19:15 20.08.2024В деревне Тюменской области при ремонте дороги сделают подъезды к домам
18:33 20.08.2024В Тобольске построят комплекс с четырехзвездной гостиницей и SPA-центром