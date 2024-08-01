  • 21 августа 202421.08.2024среда
  • USD90,6944
    EUR100,2040
  • В Тюмени 12..14 С 0 м/с ветер юго-западный

Водителей предупреждают о сильном тумане на трассе Тюмень - Омск в ночь на 21 августа

Общество, 21:16 20 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сильный туман ожидается на федеральной трассе Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск в ночь на 21 августа и утром этого же дня. Об этом сообщает Уралуправтодор.

Ухудшением видимости возможно до 200-500 м. Водителй просят быть внимательными, снизить скорость и соблюдать правила дорожного движения.

Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# туман , Уралуправтодор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:51 20.08.202413 ПВР Тюменской области готовы принять курян
21:16 20.08.2024Водителей предупреждают о сильном тумане на трассе Тюмень - Омск в ночь на 21 августа
20:30 20.08.2024В Тюмени фронтовика поздравили со 100-летием
20:22 20.08.2024Соревнования "Папа, мама, я - пожарная семья!" пройдут в Тюмени