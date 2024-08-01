Водителей предупреждают о сильном тумане на трассе Тюмень - Омск в ночь на 21 августа
Общество, 21:16 20 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Сильный туман ожидается на федеральной трассе Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск в ночь на 21 августа и утром этого же дня. Об этом сообщает Уралуправтодор.
Ухудшением видимости возможно до 200-500 м. Водителй просят быть внимательными, снизить скорость и соблюдать правила дорожного движения.
Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.