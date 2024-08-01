Эксклюзивные открытки отправят участники бизнес-форума "СУП" из Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксклюзивные открытки отправят участники бизнес-форума "СУП" из Тюмени 23 агвуста. Все желающие смогут подписать и опустить в почтовый ящик послания с мотивирующими надписями "Успех в твоих руках", "Выходи за рамки", "Прямо сейчас, сделай это", сообщает управление Почты России по Тюменской области.

"Для предпринимателей очень важно безграничное сообщение с миром. Почта России - старейший оператор связи в нашей стране, но он идёт в ногу со временем, обладает современными возможностями и ресурсами для работы в любой точке земного шара вне геополитической повестки. Каждый, кто получит брендированную открытку с форума, сможет почувствовать нашу энергию и, быть может, вдохновится на новые победы", - прокомментировал руководитель форума "Слёт успешных предпринимателей" Виктор Ивлев.

Отправители также смогут самостоятельно поставить на своих открытках оттиски специальных почтовых штемпелей с картой Тюменской области, а также с надписями "Счастливая весть" и "Посткроссинг".

"Это нетривиальный способ поделиться своими впечатлениями об увиденном с друзьями, близкими, которые живут далеко за пределами Тюменской области или страны", — отметил директор регионального управления Почты России Виктор Валов.

Напомним, бизнес-форум "СУП" проходит в Тюмени с 2013 года. В течение трёх дней более 100 спикеров на 10 профильных площадках во Дворце культуры "Нефтяник" ответят на актуальные вопросы о развитии предпринимательства в регионе. В мероприятии примут участие более 1 тыс. 500 представителей финансово-делового сообщества Тюменской области и России. Главной темой определена трансформация мышления.