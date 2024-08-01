20 команд преодолеют экстремальный маршрут "Голышмановский характер"
Водные переправы, вертикальные препятствия, глиняную гору преодолеют участники экстремального забега "Голышмановский характер" 25 августа.
Как сообщает департамент по спорту Тюменской области, межрайонный забег пройдёт уже в пятый раз и соберёт 20 мужских и женских команд.
Спортсменов из Голышманово, Исетска, Омутинки и Бердюжья ждёт также перекатывание предметов, перенос бочек и брёвен, грязевые переправы.
Всего участникам необходимо будет пробежать дистанцию до двух километров, а также преодолеть все 25 этапов испытаний.
Забег состоится в д. Большие Чирки на территории "Ивановского ключа", торжественное открытие мероприятия намечено на 11 часов.
В этот же день пройдут семейные старты "Мама, папа, я — счастливая семья". Родители с детьми пройдут совместную эстафету на дистанцию примерно 200 м.