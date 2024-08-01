  • 22 августа 202422.08.2024четверг
  • USD91,6862
    EUR101,9508
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-восточный

20 команд преодолеют экстремальный маршрут "Голышмановский характер"

Спорт, 08:39 22 августа 2024

Среднечирковской сельской администрации | Фото: Среднечирковской сельской администрации

Водные переправы, вертикальные препятствия, глиняную гору преодолеют участники экстремального забега "Голышмановский характер" 25 августа.

Как сообщает департамент по спорту Тюменской области, межрайонный забег пройдёт уже в пятый раз и соберёт 20 мужских и женских команд.

Спортсменов из Голышманово, Исетска, Омутинки и Бердюжья ждёт также перекатывание предметов, перенос бочек и брёвен, грязевые переправы.

Среднечирковской сельской администрации | Фото: Среднечирковской сельской администрации

Всего участникам необходимо будет пробежать дистанцию до двух километров, а также преодолеть все 25 этапов испытаний.

Забег состоится в д. Большие Чирки на территории "Ивановского ключа", торжественное открытие мероприятия намечено на 11 часов.

В этот же день пройдут семейные старты "Мама, папа, я — счастливая семья". Родители с детьми пройдут совместную эстафету на дистанцию примерно 200 м.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Голышмановский городской округ , экстремальный забег

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:39 22.08.202420 команд преодолеют экстремальный маршрут "Голышмановский характер"
16:24 21.08.2024В Тюменской области пройдет конноспортивный турнир памяти Героя России Жумабая Раизова
15:40 21.08.2024Тюменские спортсменки привезли золото с первенства России по лапте
17:07 20.08.2024ВТБ поддержит Тобольский марафон