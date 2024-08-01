20 команд преодолеют экстремальный маршрут "Голышмановский характер"

| Фото: Среднечирковской сельской администрации | Фото: Среднечирковской сельской администрации

Водные переправы, вертикальные препятствия, глиняную гору преодолеют участники экстремального забега "Голышмановский характер" 25 августа.

Как сообщает департамент по спорту Тюменской области, межрайонный забег пройдёт уже в пятый раз и соберёт 20 мужских и женских команд.

Спортсменов из Голышманово, Исетска, Омутинки и Бердюжья ждёт также перекатывание предметов, перенос бочек и брёвен, грязевые переправы.

| Фото: Среднечирковской сельской администрации | Фото: Среднечирковской сельской администрации

Всего участникам необходимо будет пробежать дистанцию до двух километров, а также преодолеть все 25 этапов испытаний.

Забег состоится в д. Большие Чирки на территории "Ивановского ключа", торжественное открытие мероприятия намечено на 11 часов.

В этот же день пройдут семейные старты "Мама, папа, я — счастливая семья". Родители с детьми пройдут совместную эстафету на дистанцию примерно 200 м.