Для застройщиков Тюменской области вводят новые инструменты поддержки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сопровождение государственно-частного партнерства (ГЧП) - новый инструмент поддержки для участников Строительно-индустриального кластера. Он появился благодаря интересу застройщиков к реализации проектов по возведению объектов социального значения во вновь строящихся микрорайонах города посредством ГЧП.

Об этом генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова написала в своих аккаунтах в соцсетях.

"Проработали с коллегами Оксаной Тороповой и Игорем Смолягиным практику реализации проектов ГЧП в Тюменской области. Нужно выстроить оптимальную экономическую модель. Придется тщательно обсуждать условия соглашения. Критически важно не допустить кризиса доверия. На мой взгляд, ключ к успеху есть - поступательное движение навстречу друг другу всех бенефициаров таких проектов с твердым намерением достижения результата. Практика показывает, что, выполнив все нормативные требования, сойдемся где-то посередине, достигнув баланса интересов", - рассказала Юлия Ахметова.

| Фото: vk.com/yuliyaakhmetova | Фото: vk.com/yuliyaakhmetova

Напомним, на сегодня 40 компаний входят в ассоциацию. Общий объем их выручки составляет около 25 млрд рублей. В стадии проработки заявок находятся еще 166 компаний Тюменской области и других регионов страны.