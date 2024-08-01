Ординаторами Тюменского медуниверситета стали 12 иностранных врачей

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12 молодых врачей из Колумбии, Анголы, Эквадора, Египта, Индии и Ирана зачислены в ординатуру Тюменского медицинского университета в рамках летней приемной кампании. Таниа Жоселма Важ Семеду из Анголы поступила в ординатору и намерена стать торакальным хирургом, сообщает пресс-служба вуза.

Для нее самыми сложными в Тюменском медицинском университете были первые три курса, когда недостаточно хорошо знала русский язык.

"Преподаватели терпеливо объясняли материал, поддерживали, если что-то не получалось. За шесть лет я привыкла к вузу, получила опыт работы в клиниках, наладила профессиональные контакты, получила предложения о трудоустройстве, поэтому не вижу причин менять университет, чтобы продолжить обучение. После ординатуры рассмотрю возможность остаться в Тюмени, - рассказала Таниа Жоселма Важ Семеду.

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Приобрести специализацию в ординатуре вуза решили более половины иностранных выпускников Тюменского медицинского университета 2024 года. Наибольший интерес они проявили к хирургическим специальностям. Молодые врачи также намерены освоить травматологию и ортопедию, акушерство и гинекологию, терапию, урологию, другие направления.