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Мастер-класс для юных тобольских хоккеистов провёл "Рубин"

Спорт, 16:59 23 августа 2024

Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим» | Фото: Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим»

Мастер-класс для тобольских хоккеистов провели спортсмены клуба "Рубин" в преддверии старта первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди юношей. Обучающие тренировки для юных воспитанников спортшколы № 1 Тобольска прошли поддержке СИБУРа.

Для вратарей голкипер "Рубина" Денис Габдрахманов провёл отдельное занятие. В течении нескольких часов ребята отрабатывали технические приемы и изучали тактику защиты.

После основных тренировок главный тренер "Рубина" Дмитрий Андреев провёл семинар для тренерского состава "Ангелы Сибири".

Всего в мастер-классе приняли участие 88 воспитанников спортивной школы, мероприятие прошло в рамках партнерского проекта компании СИБУР и ХК "Рубин".

"Такая тренировка – это интересный опыт. Я думаю, молодым ребятам гораздо интереснее, полезнее так тренироваться и получать новые знания и опыт. У спортсменов сразу появляются свои стимулы, новая энергия", – отметил Денис Габдрахманов.

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# СИБУР , хоккей

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