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Детские школы искусств прошли приёмку в Тюменской области

Общество, 20:19 23 августа 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более 6,5 тыс. ребят готовы принять детские школы искусств региона в новом учебном году.

Приёмку прошли 68 объектов образовательной деятельности в составе 28 ДШИ и Центра детского творчества.

Особое внимание уделено антитеррористической защищённости объектов, пожарной безопасности, оснащённости учебных кабинетов.

"В 2024 году будет завершён капитальный ремонт ДХШ имени Митинского. В сентябре в Ново-Патрушево свои двери распахнет новый филиал школы искусств "Гармония" на 400 обучающихся", - рассказала директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Ведётся также работа с проектной документацией по строительству нового здания ДШИ им. Знаменского с углублённым изучением музыкальных и хореографических дисциплин в Тюмени.

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# детские школы искусств

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