Детские школы искусств прошли приёмку в Тюменской области

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более 6,5 тыс. ребят готовы принять детские школы искусств региона в новом учебном году.

Приёмку прошли 68 объектов образовательной деятельности в составе 28 ДШИ и Центра детского творчества.

Особое внимание уделено антитеррористической защищённости объектов, пожарной безопасности, оснащённости учебных кабинетов.

"В 2024 году будет завершён капитальный ремонт ДХШ имени Митинского. В сентябре в Ново-Патрушево свои двери распахнет новый филиал школы искусств "Гармония" на 400 обучающихся", - рассказала директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Ведётся также работа с проектной документацией по строительству нового здания ДШИ им. Знаменского с углублённым изучением музыкальных и хореографических дисциплин в Тюмени.