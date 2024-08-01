Гостям Тобольска предлагают узнать секреты "черного золота" в Губернском музее

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III Фестиваль экскурсий "Кремлевские сказы" проходит с 14 августа по 15 сентября в Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике (ТГИАМЗ).

Гостей Тобольска приглашают познакомиться с историей возникновения ансамбля Тобольского кремля, узнать тайны Губернаторского дома, посетить главную сокровищницу музейных фондов, побывать на авторской экскурсии заведующего музейным комплексом "Тюремный замок", а так же разгадать секреты "черного золота" в Губернском музее.

Новые и забытые достопримечательности древней сибирской столицы, уникальные локации и малоизвестные факты, развенчание городских легенд и секреты музейных коллекций, – каждую неделю участникам предлагали яркие экскурсионные маршруты по историческим объектам и местам Тобольска, сообщают организаторы.

Оставить заявку на бронирование экскурсии можно на сайте ТГИАМЗ, билеты доступны по Пушкинской карте на экскурсии: "Кремлевский благовест", "Музей. Фонды. Открыто", "История без права переписки. Тюремный замок: домыслы и факты" или экскурсию-исследование "Тайны Губернаторского дома".

Дополнительную информацию готовы предоставить по телефону: 8 (3456) 26-57-27.