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Увидеть 25-тонный колокол и порисовать нефтью могут гости фестиваля "Кремлевские сказы" в Тобольске

Общество, 16:07 28 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третий фестиваль экскурсий "Кремлевские сказы" продлится в историко-архитектурном музее-заповеднике в Тобольске до 15 сентября.

Участникам предлагают подняться на самое высокое здание Тобольского кремля – колокольню Софийского собора и увидеть 25-тонный царь-колокол. Далее гости могут спуститься в подвал Губернаторского дома, посетить главную сокровищницу музейных фондов, порисовать нефтью и познакомиться с малоизвестными фактами о жизни знаменитого ученого Дмитрия Менделеева, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Купить билет онлайн можно по ссылке. Они также доступны по Пушкинской карте.

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# Тобольский кремль

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