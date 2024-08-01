Парки и скверы Тюмени обработали от клещей

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Акарицидную обработку городских лесов провели второй раз за год с 19 по 26 августа.

Работы прошли в Гилевской роще, Гагаринском парке, в районе Верхнего бора, вокруг оз. Цимлянское, в ЖК "Краснолесье" и "Мозаика Парк" — это более 217 га, сообщает администрация Тюмени.

В обработанных зонах стоит воздержаться от сбора грибов и ягод. Всем любителям природы необходимо помнить о личной безопасности и соблюдать простые правила: одеваться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду и на открытые участки кожи.