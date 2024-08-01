Тюменская таможня передала центру "Семья" ткани на 37 миллионов рублей

| Фото: пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

1 тыс. 237 рулонов ткани на общую сумму 37 миллионов рублей направили социально-реабилитационному центру "Семья" сотрудники Тюменской таможни. Это самая крупная передача за все время, сообщает пресс-служба ведомства.

Ткани в прошлом году изъяли на границе с Казахстаном. В результате досмотра фуры сотрудники мобильной группы установили, что произведенная в Китае продукция находится на территории России незаконно: груз не задекларирован, уплата таможенных платежей не производилась.

Тюменскому предпринимателю, в чей адрес следовал текстиль, предложили оформить всё согласно законодательству, но в установленный срок он этого не сделал. Представители таможни подготовили необходимые документы и передали в суд. Он обратил ткани в собственность государства и таможенники смогли направить их на благотворительность.

"Мы понимаем, как важно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, особенно в социальной сфере. Тюменская таможня продолжит активно взаимодействовать с социальными учреждениями, способствуя реализации благотворительных проектов и развитию региона", — отметила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Тюменской таможни Елена Костян.

В прошлом году социальным учреждениям тюменские таможенники передали более 10,5 тысяч товаров на общую сумму 27,5 миллионов рублей.