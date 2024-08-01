В Тюмени детско-юношеские центры проведут дни открытых дверей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дни открытых дверей состоятся в детско-юношеских центрах Тюмени к началу учебного года. Юные тюменцы и их родители смогут познакомиться с различными направлениями, задать вопросы тренерам и педагогам, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

30 августа ребят приглашают: спортивно-адаптивная школа "Неге". День открытых дверей пройдет в коворкинг-пространстве "Улетная точка" (ул. Герцена, 63/1) с 15 часов 30 минут до 17 часов; детско-юношеский центр "Старт" (спортивная площадка на ул. Федюнинского, 5) с 17 до 18 часов 30 минут.

31 августа с 11 до 16 часов в "Улетной точке" (ул. Герцена, 63/1) состоится День открытых дверей детско-юношеского центра "Вероника".

2 сентября тюменцев приглашают: детско-юношеский центр "Авангард" (ул. Текстильная, 21/1 и ул. Энергетиков, 45а) с 14 до 19 часов; центр развития творчества детей и юношества "Бригантина" (пр. Солнечный, 6/1), начало - в 10 часов; центр развития творчества детей и юношества "Контакт" (ул. Станционная, 22; ул. Олимпийская, 26; ул. 50 лет ВЛКСМ, 107; ул. Широтная, 23) с 11 до 13 часов; детско-юношеский центр "Фортуна" (ул. Садовая, 121б) с 9 до 15 часов; спортивная школа "Прибой" (ул. Борцов Октября, 2а, ст. 1; ул. Индустриальная, 49а) с 10 до 16 часов; спортивная школа № 3 (ул. Садовая, 109, к. 3; ул. Газовиков, 3а) с 9 до 14 часов; центр развития творчества детей и юношества "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) с 10 до 17 часов; детско-юношеский центр "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а; ул. 30 лет Победы, 142; Ткацкий проезд, 6; ул. Широтная, 114), начало - в 10 часов; спортивная школа "Ладья" (ул. Энергетиков, 30/3) с 14 часов 30 минут до 18 часов.

11 сентября "Клуб детского творчества им. А. М. Кижеватова" (ул. Мельничная, 1) ждет всех желающих в 10 часов и в 15 часов.