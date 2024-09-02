Проверить здоровье и потанцевать приглашают тюменцев на Цветной бульвар 4 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День здравоохранения пройдет в рамках выставки "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре 4 сентября с 13 до 20 часов. На выставке посетители смогут узнать о последних достижениях и инновациях в области медицины, которые делают здравоохранение региона одним из самых передовых в стране, сообщает областной департамент здравоохранения.

В программе: измерение давления, ЭКГ-кресло, консультация терапевта, онлайн-осмотр родинок для ранней диагностики меланомы и других видов рака кожи; оценка дыхательной системы, консультация терапевта, консультация врача по репродуктивному здоровью, работа донор-мобиля Службы крови.

Гости выставки смогут сдать кровь для федерального регистра доноров костного мозга. Сдача крови для регистра — это простой и безболезненный процесс, который может спасти чью-то жизнь.

А также всех ждут: мастер-классы по скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике, практическая лекция по оказанию первой помощи, мастер-класс по выращиванию микрозелени, танцевальный фитнес, интерактивное колесо фортуны и много подарков.