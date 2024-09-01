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Жителей Тобольска приглашают принять участие в викторине ко Дню знаний

Общество, 09:47 01 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Викторина для молодежи Тобольска, приуроченная ко Дню знаний, пройдет в ТЦ "Жемчужина Сибири" 2 сентября. Начало — в 15 часов. Участники смогут проверить себя и получить призы.

Тоболяки ответят на вопросы викторины о празднике и примут участие в интерактивах — сделают фотографии моментальной печати, получат брендированные карточки с посланием на новый учебный год. Кроме того, молодым людям расскажут о предстоящих событиях мультицентра "Моя территория" и представят образовательный проект для школьников и студентов "МедиаЛаб".

Как сообщает "КП-Тюмень", за участие в активностях горожане получат призы для создания креативного контента, которые могут пригодиться будущим участникам "МедиаЛаб", а также мерч мультицентра "Моя территория".

"Новый учебный год — не за горами. Чтобы как следует подготовиться к нему, мы хотим познакомить молодежь города с проектами мультицентра "Моя территория", ведь начало учебы — это новые возможности для роста", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.

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# молодежь , Тобольск

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