Юная тюменка Алиса Илясова выпустила трек ко Дню знаний

предоставлено центром творчества "Максимум" предоставлено центром творчества "Максимум"

Воспитанница центра творчества "Максимум", ученица 3 класса школы № 65 Тюмени Алиса Илясова вместе с победительницей конкурса авторской песни "ДАР" Ксенией Кушер выпустила трек "Девочки-бантики" ко Дню знаний.

Песню записал и выпустил лейбл Maximum Music Records. "Девочки Бантики" - сингл о школьных буднях, веселье и больших мечтах. Он окунает в атмосферу беззаботного детства, времени приключений и шалостей. Мелодия трека сочетает в себе элементы поп-музыки и школьного гимна, сообщили ИА "Тюменская линия" авторы композиции.

Алиса Илясова известна по песне “Я буду звездой”. На Тюменском Fashion week-2023 под неё ученики модельного агентства Celebrity kids провели флешмоб.

Юная вокалистка участвует в международных конкурсах: "Голос дети 2024", "МАТС Николая Агутина", "Твой голос", "Лучший голос Земли". На последнем в гала-концерте выступала со сводным хором, певцами Николаем Басковым, Сергеем Пенкиным в Московском международном доме музыки.

У Алисы уже есть собственные текстовые наброски для следующей песни. Помимо написания новых релизов она играет на барабанах, изучает английский и любит все, что связано с музыкой и творчеством.

Песня "Девочки-бантики" доступна по ссылке.

Анжела Лебедева