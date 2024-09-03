  • 3 сентября 20243.09.2024вторник
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северо-западный

Тюменские ученые получили Гран-при и восемь медалей международной выставки

Общество, 10:45 03 сентября 2024

ГАУ Северного Зауралья

Гран-при, пять золотых и три серебряных медали получил коллектив ГАУ Северного Зауралья по итогам участия в Международной агропромышленной выставке "АГРОРУСЬ – 2024". Награды получены в номинациях: научные исследования, инновационные разработки, хлебобулочные и макаронные изделия, крупа, мука, кондитерские изделия, уборочные машины.

По информации вуза, золотыми медалями отмечены работы: "Использование натуральных добавок в производстве мягкой соленой карамели" (Летяго Ю.А.); "Безглютеновые хлебобулочные изделия функциональной направленности" (Летяго Ю.А., Шевелева Т.Л., Снегирева Н.В.); "Применение квасного сусла в хлебопекарном производстве" (Летяго Ю.А.); "Удобрение органоминеральное пролонгированного действия "ЭкоБиоСорб" (Ковалева О.В.); "Универсальный захват для плодов и овощей" (Панов В.С., Устинов Н.Н., Бучельникова Т.А.).

ГАУ Северного Зауралья ГАУ Северного Зауралья ﻿

Серебряные медали: "Способ профилактики заболеваний конечностей продуктивных животных (Пашаян С.А., Бахарев А.А., Сидорова К.А., Калашникова М.В., Грабовский К.Ю.); "Агропродовольственная политика России/Agro-food policy in Russia" (Кучеров А.С.); "АПК: инновационные технологии / AIC: innovative technologies" (Кучеров А.С.).

Всего на конкурс ученые подали восемь разработок, и каждая из них получила свою медаль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГАУ Северного Зауралья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:24 03.09.2024Дорожную карту по развитию уличных ярмарок разработают в Тюмени
12:13 03.09.2024Тюменских подростков проконсультируют по вопросам трудоустройства
12:02 03.09.2024Почетный караул у мемориала "Вечный огонь" организуют в Тюмени
11:51 03.09.2024Мемориальную аллею "Наши герои" открыли в студгородке аграрного университета в Тюмени