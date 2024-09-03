Тюменские ученые получили Гран-при и восемь медалей международной выставки

ГАУ Северного Зауралья ГАУ Северного Зауралья

Гран-при, пять золотых и три серебряных медали получил коллектив ГАУ Северного Зауралья по итогам участия в Международной агропромышленной выставке "АГРОРУСЬ – 2024". Награды получены в номинациях: научные исследования, инновационные разработки, хлебобулочные и макаронные изделия, крупа, мука, кондитерские изделия, уборочные машины.

По информации вуза, золотыми медалями отмечены работы: "Использование натуральных добавок в производстве мягкой соленой карамели" (Летяго Ю.А.); "Безглютеновые хлебобулочные изделия функциональной направленности" (Летяго Ю.А., Шевелева Т.Л., Снегирева Н.В.); "Применение квасного сусла в хлебопекарном производстве" (Летяго Ю.А.); "Удобрение органоминеральное пролонгированного действия "ЭкоБиоСорб" (Ковалева О.В.); "Универсальный захват для плодов и овощей" (Панов В.С., Устинов Н.Н., Бучельникова Т.А.).

Серебряные медали: "Способ профилактики заболеваний конечностей продуктивных животных (Пашаян С.А., Бахарев А.А., Сидорова К.А., Калашникова М.В., Грабовский К.Ю.); "Агропродовольственная политика России/Agro-food policy in Russia" (Кучеров А.С.); "АПК: инновационные технологии / AIC: innovative technologies" (Кучеров А.С.).

Всего на конкурс ученые подали восемь разработок, и каждая из них получила свою медаль.