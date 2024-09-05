Арт-пространство откроют для жителей Тюмени в культурный день в инфопарке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Музыка народов мира", арт-пространство "Наследие мира" октроют в отраслевой день регионального департамента культуры в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" 7 сентября.

"Проведем викторины и мастер-классы. Ведущие творческие коллективы области представят концертные программы", — написала на своей странице во ВКонтакте директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Викторина состоится в 12 часов 10 минут, 13 часов 30 минут и 18 часов. В 12 часов 30 минут стартует концертная программа "Музыка народов мира" в исполнении струнного квартета оркестра "Камерата Сибири".

В арт-пространстве "Наследие Сибири" в 15 часов откроются мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и фотозона "Национальный костюм". В 15 часов 30 минут начнется концертная программа "Богатство Сибири" с участием творческих коллективов ДНК "Строитель". В 17 часов начнется концертная программа "Любо-дорого" ансамбля народной песни "Златоцвет" с участием хореографического коллектива "Субботея".

С 19 до 21 часа жителей и гостей города приглашают на концерт "Тюменская область, я люблю тебя!". В программе примут участие студия профессионального вокала Натальи Мазовой, детский образцовый хоровой коллектив "Сибирята", вокал-группа "Санрайз", Марина Штанько, Сергей Дьяконов-Дьяченков, Виктория Некрасова, фольклорный ансамбль "ЯромилЪ".

Творческие коллективы Тюменской области также примут участие в программах инфопарка 5 и 6 сентября. 5 сентября в 19 часов состоится концерт солистки Тюменской филармонии Эльвиры Саниевской. Она исполнит популярные арии, романсы и песни.

6 сентября в 18 часов в исполнении струнного квартета оркестра "Камерата Сибири" прозвучат популярные классические произведения.

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