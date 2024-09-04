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Площадку для раздельного сбора мусора установили в одном из микрорайонов Тюмени

Общество, 16:02 04 сентября 2024

ООО «ТЭО» | Фото: ООО «ТЭО»

Первую контейнерную площадку для раздельного сбора мусора установили в жилом микрорайоне Тюмени - на ул. Пожарных и спасателей. Теперь жители в специальных отсеках могут размещать стекло, пластик, металл и макулатуру, сообщили в пресс-службе ООО "ТЭО".

Инициатива установки таких контейнеров пришла от управляющей компании. О ней сообщили жителям и провели опрос, сортируют ли они отходы и готовы ли в будущем сортировать, если поставят специальные контейнеры. Большинство жителей местного ЖК выразили заинтересованность.

Вывоз отходов из контейнеров, предназначенных для раздельного накопления, организован отдельными мусоровозами, что исключает смешивание различных фракций вторичных ресурсов. Контейнерные площадки предоставляются регоператором бесплатно, их содержанием будут заниматься обслуживающие организации, отвечающие за территорию. Новой строки в квитанции за коммунальные отходы не появится.

Содержимое этих контейнеров будет централизованно попадать на мусоросортировочный завод, но уже отдельным транспортом и на отдельную линию. Возможностей дальнейшего применения таких материалов для переработчиков больше, отметил начальник производственной службы ООО "ТЭО" Сергей Перлов.

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# сортировка мусора , Тюменское экологическое объединение

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