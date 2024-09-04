Более 1,3 тонн гуманитарной помощи доставила в Курскую область "Единая Россия"

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Более 1,3 тонн гуманитарной помощи доставила в Курскую область "Единая Россия". В августе волонтёры раздали гуманитарные наборы более 24 тыс. жителей в ПВРах Консультации в штабе общественной поддержки "Единой России" получили свыше 13 тыс. человек. Также им выдали продуктовые наборы – за последнюю неделю более четырех тыс., сообщает пресс-служба "Единой России".

"Помимо непосредственной помощи жителям, оказываем поддержку социальным учреждениям. Передали медикаменты в центральную больницу, сейчас наши волонтёры работают с районными больницами по текущим запросам. Кроме того, с началом учебного года решаем вопрос с оборудованием компьютерных классов в ПВР для школьников, находящихся на дистанционном обучении", - сказал врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Также волонтёры "Единой России" и "Молодой Гвардии" доставляют помощь в районы области, где пункты временного размещения не сформированы. "Для работы в нашем гуманитарном центре приехали активисты партии из Республики Коми, Ярославля, Кирова, Перми и Москвы. Они помогают оснастить дополнительные места для расселения жителей, раздают им продукты и предметы первой необходимости", - добавил Владимир Якушев.