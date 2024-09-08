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В Тюменской области участники и ветераны боевых действий на СВО получат бесплатно земельные участки

Политика, 15:01 08 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военнослужащим и лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, будут бесплатно предоставлены земельные участки. Либо, по их желанию денежная компенсация в размере 1 млн 360 тыс. 450 рублей.

Соответствующие поправки в областной закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно", были одобрены на заседании комитета Тюменской облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

По словам председателя комитета Владимира Ковина, речь идет о военнослужащих, лицах, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Также участок смогут получить члены семей указанных военнослужащих и лиц, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в СВО.

"Законопроектом предусматривается установление меры поддержки этим категориям граждан в виде предоставления с их согласия социальной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Социальную выплату предлагается установить в едином (фиксированном) размере - 1 млн 360 тыс. 450 рублей для всех муниципалитетов Тюменской области", - отметил Владимир Ковин.

Стоит отметить, цена выплаты была сформирована на основе кадастровой стоимости не в среднем по Тюменской области, а по цене кадастровой стоимости Тюмени и Тюменского района. Закон вступит в силу со дня его принятия, сообщает пресс-служба облдумы.

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# земельные участки , облдума

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