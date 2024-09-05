Владимир Путин: Тюмень станет частью глобальной автомагистрали от Санкт-Петербурга до Владивостока
Политика, 15:32 05 сентября 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
В конце 2024 года Тюмень станет частью глобальной автомагистрали от Санкт-Петербурга до Владивостока. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на Восточном экономическом форуме 5 сентября.
Глава государства напомнил, что в декабре 2023 года была открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью. Теперь она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени.
По словам Владимира Путина, будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска. Когда дорога достигнет Владивостока, коридор будет насчитывать более 10 тыс. километров, включая подъезды к пунктам пропуска границы России.
Видео: Информационный центр правительства Тюменской области