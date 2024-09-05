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Владимир Путин: Тюмень станет частью глобальной автомагистрали от Санкт-Петербурга до Владивостока

Политика, 15:32 05 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В конце 2024 года Тюмень станет частью глобальной автомагистрали от Санкт-Петербурга до Владивостока. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на Восточном экономическом форуме 5 сентября.

Глава государства напомнил, что в декабре 2023 года была открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью. Теперь она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени.

По словам Владимира Путина, будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска. Когда дорога достигнет Владивостока, коридор будет насчитывать более 10 тыс. километров, включая подъезды к пунктам пропуска границы России.

Видео: Информационный центр правительства Тюменской области

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# Владимир Путин , строительство дорог

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