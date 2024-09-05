Тюменский десантник представит регион на конкурсе "Лучший лесной пожарный"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десантник-пожарный Уватского филиала Тюменской авиабазы Владислав Шестаков представит Тюменскую область на X Всероссийском конкурсе "Лучший лесной пожарный 2023". Федеральный этап соревнований состоится в Московской области с 10 по 13 сентября, сообщает департамент лесного комплекса региона.

За звание лучшего поборются 24 пожарных из России и Белоруссии. Им предстоит пройти три этапа: физическая подготовка с бегом по пересеченной местности; спортивное ориентирование в лесной местности; преодоление лесопожарной полосы препятствий.

В прошлом году по итогам конкурса Владислав Шестаков вошел в десятку лучших профессионалов страны и был включен Рослесхозом и федеральной Авиалесоохраной в "Золотой резерв лучших лесных пожарных". В этот раз право представлять область на федеральном уровне Владислав завоевал в региональном этапе конкурса, который прошел в июне в Увате.