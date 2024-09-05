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Инициативы рабочей молодежи поддержит "Молодая гвардия"

Экономика, 19:01 05 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект поддержки инициатив рабочей молодежи запустит организация "Молодая Гвардия". Об этом рассказал председатель МГЕР Антон Демидов на форуме молодых специалистов топливно-энергетического комплекса "Свет" в Тюмени.

Поручение вовлечь молодых людей рабочих специальностей в молодежную политику дал врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"У "Единой России" и "Молодой Гвардии" есть глобальная задача по взаимодействию с рабочей молодежью, которая сейчас недостаточно вовлечена в молодежную политику. Мы должны давать возможность ей развиваться во всех смыслах. Участвовать в проектах госуправления через механизмы, которые дает государство", — отметил Антон Демидов.

Молодежный форум "Свет" для специалистов топливно-энергетического комплекса проходит в Тюмени 5 и 6 сентября. В нем участвуют более сотни работников крупнейших предприятий энергетической отрасли страны.

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# Молодая гвардия , молодежная политика

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