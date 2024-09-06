Рассказать о своих проектах предлагают тюменцам на премии "Экопозитив"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Рассказать о своих экопроекты жителям Тюменской области предлагают на всероссийской премии "Экопозитив-2024". Руководители проектов, экоактивисты и предприниматели могут заявиться на одну из восьми номинаций.

Это "Экологические общественные организации и объединения", "Медиа в экосфере", "Экологические инициативы: экопросвещение", "Экологические инициативы: зоозащита" и другие направления.

Церемония награждения победителей пройдет в Москве в конце года. Лауреаты получат дипломы, памятные статуэтки и подарки от партнеров, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.