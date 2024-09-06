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Рассказать о своих проектах предлагают тюменцам на премии "Экопозитив"

Общество, 21:09 05 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Рассказать о своих экопроекты жителям Тюменской области предлагают на всероссийской премии "Экопозитив-2024". Руководители проектов, экоактивисты и предприниматели могут заявиться на одну из восьми номинаций.

Это "Экологические общественные организации и объединения", "Медиа в экосфере", "Экологические инициативы: экопросвещение", "Экологические инициативы: зоозащита" и другие направления.

Церемония награждения победителей пройдет в Москве в конце года. Лауреаты получат дипломы, памятные статуэтки и подарки от партнеров, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# экология

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