Предприятия Тюменской области в первом полугодии получили банковские кредиты на сумму 228 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Банковские кредиты на сумму 228 млрд рублей получили предприятия и организации Тюменской области в первом полугодии 2024 года. Заемщики Югры и Ямала - 324 и 270 млрд рублей соответственно, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Всего предприятия и организации Тюменской области, Югры и Ямала получили банковские кредиты на сумму 822 млрд рублей. Это на 42 % больше, чем годом ранее.

"Бизнес активно инвестировал в расширение производственных мощностей, несмотря на жесткие ценовые условия, - отмечено в сообщении. - Более 40 % общего объема кредитов было выдано предприятиям нефтегазового сектора, которые реализуют, в том числе, крупные инвестиционные проекты".

Предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала взяли кредиты на общую сумму 172 млрд рублей, что на 18 % превышает показатель прошлого года. Спрос на кредиты поддержали госпрограммы льготного кредитования и региональные меры поддержки.