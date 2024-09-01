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В ТюмГУ расскажут об археологических памятниках парка Гагарина

Общество, 08:14 11 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почему появление межвузовского кампуса не угрожает археологическим памятникам на территории парка имени Ю.А. Гагарина, расскажут на лекции "Парк. Археология. Кампус" в Тюмени.

Мероприятие пройдет 13 сентября в рамках курса "Ландшафтная и DIGITAL археология". Присоединиться к событию можно, заполнив форму регистрации.

Открытую лекцию прочитает директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, кандидат исторических наук Владимир Костомаров, сообщает пресс-служба вуза.

Возрастное ограничение: 16+

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# кампус , лекция , парк Гагарина , ТюмГУ

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