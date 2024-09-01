В ТюмГУ расскажут об археологических памятниках парка Гагарина
Общество, 08:14 11 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Почему появление межвузовского кампуса не угрожает археологическим памятникам на территории парка имени Ю.А. Гагарина, расскажут на лекции "Парк. Археология. Кампус" в Тюмени.
Мероприятие пройдет 13 сентября в рамках курса "Ландшафтная и DIGITAL археология". Присоединиться к событию можно, заполнив форму регистрации.
Открытую лекцию прочитает директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, кандидат исторических наук Владимир Костомаров, сообщает пресс-служба вуза.
Возрастное ограничение: 16+