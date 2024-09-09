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Интернет-конференция депутатов Тюменской гордумы VIII созыва Дмитрия Бородина и Руслана Сабирова

Общество, 15:17 09 сентября 2024

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Трансляция интернет-конференции депутатов Тюменской городской думы VIII созыва Дмитрия Бородина и Руслана Сабирова начнется на сайте информагентства "Тюменская линия" 11 сентября в 14 часов.

Тема: "Работа депутата".

duma.tyumen-city.ru Дмитрий Бородин | Фото: duma.tyumen-city.ru

duma.tyumen-city.ru Руслан Сабиров | Фото: duma.tyumen-city.ru

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