Интернет-конференция депутатов Тюменской гордумы VIII созыва Дмитрия Бородина и Руслана Сабирова
Общество, 15:17 09 сентября 2024
| Фото: duma.tyumen-city.ru
Трансляция интернет-конференции депутатов Тюменской городской думы VIII созыва Дмитрия Бородина и Руслана Сабирова начнется на сайте информагентства "Тюменская линия" 11 сентября в 14 часов.
Тема: "Работа депутата".
Дмитрий Бородин | Фото: duma.tyumen-city.ru
Руслан Сабиров | Фото: duma.tyumen-city.ru
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