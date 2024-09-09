В Тюмени приняты решения о комплексном развитии 19 территорий

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Решения о комплексном развитии 19 территорий жилой застройки приняла администрация Тюмени на данный момент. Договоры о комплексном развитии уже заключены в отношении 17 из них.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

“Благодаря этому механизму и инвесторам Тюмень решает вопросы расселения аварийного жилья, включая индивидуальные дома, а новые районы с современной инфраструктурой, созданные на их месте, украшают город и делают жизнь тюменцев более комфортной”, – считает он.

Из аварийных многоквартирных домов переедут 600 семей. Инвесторы-застройщики уже проводят активно работы по расселению.

Вопросы, касающиеся программы комплексного развития территорий, обсудили на заседании коллегии 9 сентября.

“Работа в этом направлении ведется основательная: перед тем как принять документы, специалисты внимательно изучают территории, проводят встречи, собирают мнения и предложения”, – добавил он.