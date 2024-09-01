  • 10 сентября 202410.09.2024вторник
  • USD90,3853
    EUR99,9067
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северный

Более 30 млн рублей вложили в модернизацию комбината хлебопродуктов в Ишиме

Экономика, 11:30 10 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 млн рублей вложили в модернизацию комбината хлебопродуктов в Ишиме.

Уже приобретен новый транспортер, который заменит до пяти специалистов на погрузке муки, отремонтированы сушилки, завершаются работы на мельнице, рассказал глава города Федор Шишкин в своих соцсетях по итогам визита на предприятие.

скриншот видео администрации города Ишима | Фото: скриншот видео администрации города Ишима

Он отметил, что комбинат хлебопродуктов является одним из старейших в городе и стратегически важным. Руководитель предприятия Юрий Рожков рассказал Федору Шишкину, как коллектив из 300 специалистов продолжает стабильно работать даже в непростых условиях, обеспечивая качественной продукцией Тюменскую область и соседние регионы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишим , Ишимский комбинат хлебопродуктов , Федор Шишкин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 10.09.2024Доходы санаториев Тюменской области за полгода выросли на 32 %
12:03 10.09.2024В Тюменской области ввели 1,5 млн "квадратов" жилья за семь месяцев
11:30 10.09.2024Более 30 млн рублей вложили в модернизацию комбината хлебопродуктов в Ишиме
10:57 10.09.2024Жители Тюменской области оформили автокредиты на 15,7 млрд рублей за семь месяцев