Более 30 млн рублей вложили в модернизацию комбината хлебопродуктов в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 млн рублей вложили в модернизацию комбината хлебопродуктов в Ишиме.

Уже приобретен новый транспортер, который заменит до пяти специалистов на погрузке муки, отремонтированы сушилки, завершаются работы на мельнице, рассказал глава города Федор Шишкин в своих соцсетях по итогам визита на предприятие.

| Фото: скриншот видео администрации города Ишима | Фото: скриншот видео администрации города Ишима

Он отметил, что комбинат хлебопродуктов является одним из старейших в городе и стратегически важным. Руководитель предприятия Юрий Рожков рассказал Федору Шишкину, как коллектив из 300 специалистов продолжает стабильно работать даже в непростых условиях, обеспечивая качественной продукцией Тюменскую область и соседние регионы.