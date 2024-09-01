Короткое замыкание стало причиной пожара в жилом доме в Ишиме

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара на ул. Дорожной в Ишиме 10 сентября. Он начался с возгорания надворных построек, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь охватил хозяйственную постройку и кровлю жилого дома, соединяющиеся между собой навесом.

Огнеборцы ликвидировали пожар на общей площади 143 кв. метра. В тушении было задействовано пять единиц техники и 14 человек личного состава МЧС. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены два человека, в том числе один ребёнок.