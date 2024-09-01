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На 32,8 млрд рублей увеличили доходную часть бюджета Тюменской области

Политика, 13:42 12 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 32,8 млрд рублей увеличили доходную часть бюджета Тюменской области на 2024 год. Законопроект, который внес губернатор Александр Моор, рассматривали депутаты регионального парламента на 31-м заседании Тюменской облдумы 12 сентября.

Доходы бюджета текущего года составят 279,209 млрд рублей, расходы увеличат на 52,682 млрд рублей, до 342,745 млрд рублей. Данные привела председатель комитета думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

Директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов объяснил депутатам, на что направлено увеличение расходов. К примеру, затраты на образование выросли на 5 млрд рублей, на здравоохранение – на 4,5 млрд рублей, финансирование программы "Сотрудничество" собираются увеличить на 21,7 млрд рублей. На социальные вопросы дополнительно выделят свыше 4 млрд рублей. Эти деньги направят на выплаты пострадавшим от паводка, выплаты сиротам для приобретения жилья, а также для многодетных на приобретение школьной и спортивной одежды. Доходы же увеличились в основном за счет налоговых отчислений среднего и крупного бизнеса.

Кроме этого, было отмечено, что дефицит составит 63,536 млрд рублей, или 18,5 % от расходов. Михаил Таранов заверил, что его покроют за счет остатков средств на начало года и государственных заимствований. Он также подчеркнул, что согласно поправкам планы по займам сократили на 15 млрд рублей.

Напомним, Тюменская область не брала кредитов в первом полугодии 2024 года, что говорит, считают депутаты, о финансовой устойчивости региона.

Решение об увеличении бюджета депутаты приняли единогласно.

Виктория Макарова

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# депутаты , областной бюджет

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